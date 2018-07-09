Yağmurlar kivi üreticisinin yüzünü güldürdü

İl genelinde etkili olan yağışlarla kivi üreticilerinin işleri kolaylaştı, aşırı büyüyen kiviler üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Kabadüz ilçesinde kivi üreticisi Cemal Gündoğdu, yağışların kivinin büyümesine önemli derecede katkı sağladığını söyledi.

İlçenin güzel yağmur aldığını ifade eden Gündoğdu, “Son bir aydır devam eden yağışlardan çok memnunuz. Kivi çiçeklenme döneminin ardından aralıklarla devam eden yağışlarla biz kivi üreticilerinin yüzleri güldü. Çok şükür kivilerimiz şimdiden geçmiş yıllara göre oldukça kaliteli ve birinci sınıf ürün oldu” dedi.