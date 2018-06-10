Yalçın Topçu: “24 Haziran Kurtuluş Savaşı’dır”

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu’nun iftar davetine katılmak üzere geldiği Ordu’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın topçu, 24 Haziran seçimlerinin sadece Türkiye açısından değil Türkiye’nin medeniyet coğrafyası için de çok önemli bir seçim olduğunu söyledi. Topçu, "Bu seçim hem ülkemizin ve milletimizin ikbali ile ilgili istikbali ile ilgili ve istiklali ile ilgili bir seçimdir. Aynı zamanda da Balkanlar’dan Çin Seddi’ne, Afrika’nın derinliklerine kadar 1 milyar 700 milyonun da aynı zamanda bir seçimidir" dedi.

“Son yıllarda medeniyet coğrafyasında bakıldığı zamanda bu mazlum coğrafyaların adeta Ankara Medine’si haline gelmiştir" diyen Topçu, şöyle konuştu:

“Bunda da en önemli lokomotif görev Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sırtındadır. Recep Tayyip Erdoğan gelinen bu noktada sadece Ardahan ile Edirne arasından sorumlu bir Cumhurbaşkanı değil. Balkanlar’dan Çin Seddi’ne nerede mağdur ve mazlum varsa ondan sorumludur. Çünkü o bütün dünyanın gözüne baka baka dedi ki ’beş dünyadan daha küçük’. İşte bu misyon gereği 24 Haziran seçimlerinde bunu hazmedemeyen çevreler içeriden ve dışarıdan birileri faiz lobileri ile birileri dolar lobileri diğerleri bölücü terör örgütü ve FETÖ’yü kullanarak tıpkı Abdülhamit Han Hazretlerine yaptığı gibi önce siyasi istikrarsızlık oluşturup, sonra peşine ekonomik istikrarsızlıkla bizden habersiz bizim olmadığımız masalarda bizim medeniyet coğrafyamızda harita çizmeye çalışıyorlar. Bütün dert ve dava budur aslında. Avrupa Birliği ülkelerin, Tayyip Erdoğan’a olan tavrına bakıldığı zaman içeride birbirlerine benzemezleri nasıl bir araya getirdiklerine baktığımız zaman ve dışarıda Tayyip Erdoğan’a takınılan tavra gördüğümüz zaman bu söylemlerimiz daha iyi anlaşılacaktır."

Topçu, “24 Haziran’da biz adeta sandığa gittiğimiz zaman siyasi bir kurtuluş savaşı için gideceğiz. Silahımızda elimizdeki oylar olacaktır. Bu oyları yerli siyaset, milli devlet Cumhur ile Cumhuriyet ittifakına kullandığımız zaman Batı’nın yaptığı bu oyunları da, Avrupa Birliği’nin yaptığı bu tarafgirliği de faiz, dolar lobilerini de, gezicileri de, FETÖ’cüler ile PKK’lıların hepsini alaşağı etmiş olacağız. Hepsini sandığa gömmüş olacağız" diye konuştu.