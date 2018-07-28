Yalıköy sahili yeniden düzenlenecek

Başkan Aktepe, Yalıköy Mahallesi’nde mahalle muhtarı Mahmut Memiş ve ekibi ile birlikte mahallenin her cadde ve sokağında esnafları tek tek ziyaret ederek selamlaştı. Başkan Aktepe pazar yerinde de gezerek hem esnaflarla hem de vatandaşlarla selamlaştı ve sohbet etti. Yalıköy Mahallesi ziyareti sonunda bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “Burada esnaflarımızla selamlaştık, hasbihal ettik, sorunlarını dinledik, onlarla bir arada olmaya çalıştık. Esnaflarımıza yakın alakalarından ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yalıköy Mahallemizin ufak tefek sorunları var, onları halledeceğiz. Yalıköy Mahallemizin sahil meselesi gibi daha önemli sorunları var. İnşallah yakın zamanda Yalıköy sahilimizi yeniden düzenlemeyi düşünüyoruz” dedi.