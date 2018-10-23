Yangın ihbarı itfaiye ekipleri harekete geçirdi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yerinde yangın olduğuna dair ihbar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre itfaiye ekipleri, bir iş yerine ait binanın çatı katında baca yangını olduğuna dair ihbar aldı. Olay yerine gelen ekipler, iş yerinin çatı katında soğutma çalışması yaparak durumu kontrol altına aldı.