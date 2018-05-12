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12 Mayıs 2018 21:13

Yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

12 Mayıs 2018 21:13


Olay, saat 19.00 sıralarında İpekyolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhtiyaroğlu Sokak’ta bulunan Süleyman D.’ye ait bir evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Evi ve binayı dumanların sarması üzerine binanın 3. katında bulunan 4 kişi binadan çıkamazken balkonda itfaiyenin kurtarmasını bekledi. İtfaiyenin yardımı ile evden çıkarılan 2’si çocuk 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilendiği öğrenilen Murat, Esra, Tuğba ve Buğra Ç. hastanede tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Yanan evin sahibi Süleyman D.’nin yurt dışında olduğu, evde eşi ve 3 çocuğunun kaldığı, yangın sırasında iki çocuğunun köyde bulunduğu öğrenildi. Eşi ve 1 çocuğu yangında zarar görmezken daire kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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