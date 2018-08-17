Yapıcı: “Devlet olarak halkımızın yanındayız”

Kaymakam Yapıcı yaptığı açıklamada, “Fatsa ilçesinde özellikle Yalıköy ve Bolaman Mahallelerimizde ciddi su baskınları ve yol çökmeleri meydana geldi. Organize Sanayi Bölgemizde de fabrikalarımız su altında kalarak büyük zararlar gördü. Vatandaşlarımız büyük zararlar gördü. Bizler devlet olarak halkımızın hep yanındayız ve yaşanan sel felaketi nedeniyle ilgili birimlerimiz zarar tespit çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Mahalle içi yollar sel sularının etkisi ile zarar gördü. Mahallelerimizde hasar tespit çalışmalarımız başlatıldı. Felaketin en az hasarla atlatılması için gerekli tüm çalışmaların yapılarak Mahallerin ve Mahalle halkının mağduriyetlerinin giderilecek” diye konuştu.

Yapıcı, “Etkili olan sağanak yağış birçok mahallede büyük zararlara neden oldu. Mahallelerde pek çok yerin zarar görmesinin yanı sıra fındık bahçeleri ve ekili tarım arazilerinde de zarar meydana geldi” şeklinde konuştu.