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03 Ocak 2017 17:49

Yaralı doğana sahip çıktı

Yaralı doğana sahip çıktı

03 Ocak 2017 17:49

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir vatandaş tarafından arazide yaralı halde bulunan yırtıcı kuş doğan, veteriner hekime tedavi ettirildi.
Meşebükü Mahallesi’nde arazide bir vatandaş tarafından yaralı halde doğan bulundu. Coşkun Ermek’in bulduğu yaralı doğanın tedavisi veteriner hekim tarafından yapıldı. Doğanın avcılar tarafından vurulduğu, bacağında ve kanadında kırıklar olduğu belirlendi.
Doğanın, tedavisinin ardından Ordu İl Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceğini ve doğal hayata bırakılacağını belirten Coşkun Ermek, “Gezerken yolun kenarında çırpınan bir şey olduğunu fark ettim. Sonra yaralı bir doğan olduğunu gördüm ve veteriner hekime getirerek tedavi ettirdim. Doğanı yetkililere teslim edeceğim” dedi.



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