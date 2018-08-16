Yaralı karacaya vatandaş şefkati

İlçeye bağlı Ortaçokdeğirmen Mahallesi’nde yaşayan Adem Övet, yakınlarında bulunan derece bir karacanın yatığını fark etti. Karacanın yanına giden Övet, hayvanın arka bacağının kırık olduğunu anladı. Durumun mahalle muhtarına bildirilmesi üzerine, gerekli birimlere haber verildi ancak iddiaya göre aradan yaklaşık 1 buçuk saat zaman geçmesine rağmen ekipler karacayı almaya gelmedi.

Bunun üzerine Adem Övet isimli duyarlı vatandaş, bacağı kırık olan 2 yaşlarındaki erkek karacayı kendi otomobiline yükleyerek, yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta olan Kumru Orman İşletme Şefliğine götürdü.

Yaralı hayvan ise tedavi altına alındı.