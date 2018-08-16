Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 18:48

Yaralı karacaya vatandaş şefkati

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir vatandaş, yaralı olarak bulduğu ‘karaca’yı yetkililere teslim etti.

Yaralı karacaya vatandaş şefkati

16 Ağustos 2018 18:48


İlçeye bağlı Ortaçokdeğirmen Mahallesi’nde yaşayan Adem Övet, yakınlarında bulunan derece bir karacanın yatığını fark etti. Karacanın yanına giden Övet, hayvanın arka bacağının kırık olduğunu anladı. Durumun mahalle muhtarına bildirilmesi üzerine, gerekli birimlere haber verildi ancak iddiaya göre aradan yaklaşık 1 buçuk saat zaman geçmesine rağmen ekipler karacayı almaya gelmedi.


Bunun üzerine Adem Övet isimli duyarlı vatandaş, bacağı kırık olan 2 yaşlarındaki erkek karacayı kendi otomobiline yükleyerek, yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta olan Kumru Orman İşletme Şefliğine götürdü.


Yaralı hayvan ise tedavi altına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç