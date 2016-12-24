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24 Aralık 2016 10:53

Yaralı şahine vatandaş sahip çıktı

Yaralı şahine vatandaş sahip çıktı

24 Aralık 2016 10:53

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir vatandaş tarafından arazide yaralı halde bulunan şahin, Fatsa İlçe Orman Şefliği görevlilerine teslim edildi.
Ahmetler Mahallesi’nde arazide hayvansever vatandaş tarafından yaralı halde bir şahin bulundu. İlçe Orman İşletme Şefliği’ne getirilen yaralı şahinin veteriner tarafından tedavisi yapıldı. Şahinin avcılar tarafından vurulduğu ve kanadında kırık olduğu belirlendi. Şahinin tedavisinin ardından Ordu İl Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği ve doğal hayata bırakılacağı belirtildi.
Orman İşletme yetkilileri, avcıları biraz daha dikkatli avlanmaları konusunda uyardı.



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