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17 Haziran 2018 20:57

Yaralının yardımına vekil adayı koştu

AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Opr.

Yaralının yardımına vekil adayı koştu

17 Haziran 2018 20:57

Dr. Şenel Yediyıldız, Korgan ilçesinde katıldığı programda başından yaralanan güreşçiye, konuşmasını yarıda keserek ilk müdahaleyi yaptı.


Dr. Şenel Yediyıldız, seçim çalışmaları kapsamına Ordu’yu karış karış gezmeye devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında Korgan ilçesini ziyaret eden Yediyıldız, burada bu yıl 22’ncisi düzenlenen Korgan Yaylası Orman Gülü Festivali’ne katıldı.



Yaralının yardımına vekil adayı koştu


Türkiye’nin önemli pehlivanlarının hünerlerini sergilediği festivalde Dr. Şenel Yediyıldız’ın sahnede konuşma yaptığı esnada devam eden güreş müsabakalarında bir pehlivan yere düşerek başından yaralandı. Yere düşen ve başında kanama olan sporcuyu gören Yediyıldız, konuşmasını bırakarak güreşçinin yanına koştu. Doktor olması münasebetiyle kanlar içerisinde yerde yatan sporcuya hemen ilk müdahaleyi yapan Yediyıldız, sağlık ekiplere gelinceye kadar sporcunun başından ayrılmadı. Yediyıldız’ın bu davranışı alanı dolduran onlarca vatandaş tarafından büyük alkış aldı.


Yaşanan olay sonrası festivalin sunumunu yapan cazgırın ‘AK Pati’de çare tükenmez’ söylemi dikkat çekerken 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen güreşçinin durumunun ise iyi olduğu belirtildi.




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