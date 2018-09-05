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05 Eylül 2018 15:41

Yarım asırlık hasret sona erdi

Ordu’nun Korgan ilçesi ile Çatalpınar ilçesini birleştiren ve iki ilçe halkının ‘Dereyolu’ olarak tabir ettiği ve sadece yük hayvanlarıyla kullanabildiği 17 km’lik yol 60 yıl aradan sonra tamamlandı.

Yarım asırlık hasret sona erdi

05 Eylül 2018 15:41


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Korgan-Çamlı-Çiftlik-Çatalpınar bağlantı yolunun Büyükşehir Belediyesinin önemli ulaşım hizmetlerinden biri olduğunu ifade etti. Başkan Yılmaz, “Bu güzergâhımız Korgan ve Çatalpınar ilçelerimize gittiğimizde bizden talep edilen bir yoldu. Yarım asırdır özlemle beklenen ve vatandaşlarımızın kendi emekleriyle açtığı Dereyolu olarak bilinen güzergâhta ekiplerimiz, verdiğimiz sözü yerine getirmek adına hummalı bir çalışma yürüttü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Çatalpınar’dan başlayan Çiftlik ve Çamlı Mahallesi üzerinden Korgan’a bağlanan 17 km’lik yol sıcak asfalta kavuştu. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.


Başkan Enver Yılmaz, “Yaptığımız tüm yatırımlarda günü kurtarmak için değil, geleceğin inşası için çalışıyoruz. Evladiyelik yollar hayata geçiriyoruz. 17 km’lik Korgan-Çamlı-Çiftlik-Çatalpınar bağlantı yolunda da bu iddiamızı, 15 bin metreküp taş duvar ve 3 bin metre yağmur suyu hattı inşa ederek gösteriyoruz. Hizmetlerimizi sağlam temeller üzerinde hayata geçiriyoruz” diye konuştu.


Yapılan yatırım için Başkan Yılmaz’a teşekkür eden vatandaşlar, “Eskiden binek hayvanları vasıtasıyla ulaşımını sağladığımız yolun bu güne geleceğini hayal dahi edemezdik. Hayata geçirdiğimiz yatırım çok başarılı ve güzel oldu. Bu hayalimizi gerçeğe dönüştüren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz’a ve ekibine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.




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