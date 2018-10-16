Yarım asırlık spor salonu yenilendi

Ordu'nun inşa edilen ilk spor salonu olan Atatürk Spor Salonu baştan aşağıya yenilendi.

1967 yılında inşaatı tamamlanarak Ordu'nun ilk ve en eski spor salonu olma özelliği taşıyan Atatürk Spor Salonu yapılan tadilat çalışmaları ile yeni bir görüntü kazandı. 51 yıldır binlerce organizasyona ev sahipliği yaparak sporseverleri bir araya getiren yarım asırlık salon, yeni sezon için kapılarını bu sefer yeni görüntüsüyle sporculara açmaya hazır.

400'ü tribün, 16'sı protokol olmak üzere toplam 416 kişilik kapasiteli spor salonunun, dış cephesi iyileştirildi, tavanı ve zemini yenilenerek yepyeni bir görüntü kazandı. Soyunma odaları da baştan aşağıya yenilenen spor salonu artık sporculara daha iyi hizmetler verecek. Geride bıraktığımız yıl lig ve okul sporları karşılaşmaları dahil olmak üzere toplam 252 müsabakaya ev sahipliği yapan Atatürk Spor Salonu yeni sezonda da aynı şekilde kapılarını 7-24 açık tutarak Ordu'da sporun önemli yerlerinden biri olmaya devam edecek.

Atatürk Spor Salonu yeni sezonda yeni görüntüsüyle birlikte birçok okul takımıyla birlikte Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nin en üst ligi olan Süper Lig'de oynayacak Altınordu Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na, Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele edecek Akkuş Belediyesi Erkek Voleybol Takımı'na, 2. Lig 7. Grup'ta mücadele edecek Ordu'nun profesyonel voleybol liglerinde tek bayan takımı olan Ordu Çamlık Spor Bayan ve yine bu sezon 2. Lig'de mücadele edecek Ordu Anadolu İmam Hatip Erkek Voleybol Takımı'na ev sahipliği yapacak.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, 51 yıldır hizmet veren spor salonunun Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yenilendiğini belirtti. Genç, “51 yıldır Ordu sporuna hizmet eden bu salon artık yorulmuştu. Yeni maçları yeni organizasyonları kaldıramaz hale gelmişti. Verilen küçük desteklerle salonumuzun içi ve dışa tamamen yeniden boyandı, zemin yeniden cilalanarak boyandı, ışıklandırma sistemi yenilendi, soyunma odalarında, protokol ve seyirci tribünlerinde de tadilatlar yapılarak yepyeni bir görüntü kazandı” dedi.