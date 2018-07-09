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09 Temmuz 2018 09:10

Yaş fındığın kilosu 15 TL

Yeni fındık sezon öncesi Ordulu üreticiler Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında özenle kurdukları tezgahlarda yaş fındık satıyorlar.

Yaş fındığın kilosu 15 TL

09 Temmuz 2018 09:10


Ordu’da fındık hasat sezonu öncesinde bazı üreticiler, topladıkları yaş fındığı yol kenarında kurdukları tezgahlarda kilosu 10 ile 15 TL’den müşterilere sunuyor. Tezgah üzerine dalından topladıkları yaş fındığı koyan üreticiler, genellikle gurbetçiler ve turist vatandaşlara satış yaptıklarını söylediler.


Kendi bahçelerinden topladıkları yaş fındıkları kavşaklı bir şekilde satan üreticilerden Metin Kara, “Fındıklar dallarda yetişmeye başladı. Sahil kesimindeki bahçelerimizde toplanmaya hazır bir şekilde toplama günlerini bekliyoruz. Bahçelerimizden sezon öncesi yetişen fındıkların bir kısmını toplayarak sahilde kurduğumuz tezgahlarda yerli ve yabancı vatandaşlara satıyoruz. Şuan için 10 ile 15 TL arasında fındığımızı satıyoruz. Tezgahlarımızda bahçelerimizde yetişen meyveleri de satışa sunarak ev ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Şu an için satışlarımızda gözle görülür hareketlilik yaşanıyor” dedi.


Karayolu kenarındaki satışlardan son derece memnun oldukları ifade eden Emrah Atmaca ise, “Genellikle gurbetten gelen vatandaşlarımız yaş fındığı tercih ediyor. Temmuz ayının başından bu yana başladığımız satışlardan iyi bir gelir elde ettik. Yaş fındığı kuru halinden çok seven de var. Bu nedenle fındığın bu hali de çok ilgi görüyor. Müşterilerimiz gelip bizlerden en az 2 kilo fındık alıyor. Böylelikle fındığında tanıtımını bir şekilde yapmış oluyoruz” diye konuştu.




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