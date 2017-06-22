Yaşadıklarını ahşaba kazıyor

İlçenin Dolunay Mahallesi’nde kendinin oluşturduğu atölyesinde farklı eserleri yaparak insanların takdirini kazanan Yılmaz Demir, memur olduğu için sadece mesai dışında çalışarak yaklaşık 200’e yakın farklı eseri ortaya çıkardığını söyledi.

Eserlerinde 15 Temmuz kalkışma hareketi, dini içerikli motifler, insan siluetleri ve güncel konuları anlatan Yılmaz Demir, yaptığı her eserin farklı bir hikayesinin olduğunu söyledi. Anneannesinden kalan çakıyla ahşap oyma sanatına başladığını anlatan Demir, “Ahşap oyma sanatına tesadüfen başladım. İçimizde öyle bir yetenek varmış ki, ortaya çıktı. Köy ziyareti yaptığımda anneannemden kalan bir çakının olduğunu fark ettim ve onu temizleyerek bir şeyler yapmaya çalıştım. Bu çakısıyla rahmetli anneannem bizlere meyve ve sebze soyardı. Bunun tüm hikayesi bu aslında. Sonra çakıyla farklı çalışmalar yaptım ve bundan keyif aldım. İlk olarak ‘Allah’ yazdım eserlerime ve öyle başladım. Sonrasında kendimi geliştirerek bu meslekte oyma yapmam için farklı aletler almaya başladım. Sonrasında kendimi geliştirdim ve bu meslekte bir yerlere kadar geldim. Askerde olduğum dönemlerde kara kalem çizimler yapıyordum ve aslında ona da yeteneğim olduğunu düşünüyorum. Zamanla bu işi yaptıktan sonra kendinizi daha geliştiriyor daha da farklı ve zor işleri yapmak istiyorsunuz. Hayalinizdekini ağaca yansıtmanız gerekiyor ve bunda da başarılı olmak gerekiyor. İşi gönüllü ve severek yaparsanız bu sanatta başarılı olursunuz. Ağır ve zor bir sanat çünkü. Yaptığım eserlerin tamamının bir hikayesi var. Bir dönem ülkemizin önemli sorunlardan biri olan çocuk gelinleri ahşaba kazıdım. En son 15 Temmuz Darbe girişimi eserim çok beğenildi. Bu eserimi o zaman Fatsa sahilinde nöbet tuttuğumuz o dönemlerde çimenlerin içinde kazıdım. Günlük 10 saatten fazla bir mesai harcayarak darbe girişimi eserimi ortaya çıkardım. Bu eserimde Çanakkale ruhunun insanlara nasıl yansıdığını, Sevr Antlaşması ile ülkemizi bölüşmek isteyenler o dönemde nasıl hüsrana uğradıysa, hevesleri kursaklarında kaldıysa 15 Temmuz’da da torunlarının kursaklarında kaldı. Tanklar, dua eden insanlar, Türk adalet sistemi, karanlık güçleri siyah renkle yaptım. Ayrıca Çanakkale ruhunu da işledim” dedi.

Yaptığı eserleri hobi amaçlı yaptığını ve şu zamana kadar kazanç sağlamadığını söyleyen Demir, “Artık kazanç istiyorum çünkü belli bir zaman sonra masraflar ağır gelmeye başlıyor. Kendime güzel bir atölye kurdum ve insanlara daha fazla faydalı olmak istiyorum. Kazanç iyi olursa daha iyi bir makine alırım ve işlerimi daha kolay sağlarım. Yaptığım eserlerin ortalama süresi 1 hafta ile 10 gün arasında değişiyor” diye konuştu.

Demir, yapmış olduğu 15 Temmuz adlı eserini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istediğini söyleyerek, “Bu eseri kargo ile göndermek istemiyorum. Cumhurbaşkanımıza bizzat vermek istiyorum. Fakat kendisine ulaşma şansım çok zor. Kendisini ziyaret ederek bu eserimi kendisine vermek istiyorum” şeklinde konuştu.

Ayrıca Demir, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nun portrelerini yaptığını söyledi.