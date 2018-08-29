Yaşlı kadın 4 yıldır kayıp

Olay, 7 Nisan 2014 tarihinde Aybastı ilçesi Zaferi Milli Mahallesi Düzle mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’daki oğullarının yanında yaşayan ve o tarihte 83 yaşında olan Havva Çetinkaya, fındık bahçesini gübrelemek için memlekete gelen oğlu ve gelini ile birlikte Aybastı’ya geldi. 2009 yılında eşini kaybettiği öğrenilen ve 6 çocuğu bulunan Havva Çetinkaya, oğlu Kadir ile gelini Naciye Çetinkaya, fındık ocaklarını gübrelemek için bahçeye gidince evde kaldı. Bir süre sonra evden ayrılan yaşlı kadın, bir anda ortalıktan kayboldu.

4 yıldır haber alınamıyor

Meraklanan ve yaşlı kadını bulamayan ailenin durumu yetkililere bildirilmesi üzerine ekipler, bölgede geniş bir tarama yaparak arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda ise yaşlı kadından bir iz bulunamadı.

"Alzaymır hastalığı başlangıcı vardı”

Esrarengiz bir şekilde 7 Nisan 2014 tarihinde ortadan kaybolan yaşlı kadında Alzaymır hastalığı başlangıcı olduğunu ancak hafızasında hiçbir sorun olmadığını kaydeden Havva Çetinkaya’nın oğlu Şeref Çetinkaya, “Annemizde Alzaymır hastalığı başlangıcı vardı ancak o zamana kadar hafızasıyla ilgili hiçbir sorun yaşamadık. Koyduğu eşyaların yerlerini dahi unutmazdı. Hastalık ilerlemiş durumda değildi” dedi.

"Dirisi veya ölüsünün bulunmasını istiyoruz”

Güvenlik güçlerinin uzun süren arama çalışmalarına rağmen annesine dair hiçbir ize rastlayamadıklarını belirten Şeref Çetinkaya, "Kaybolduğunda kolunda 22 gramlık bir dal bilezik vardı. Annem, mal varlığı ve parası olan bir kadın değil. Aklımıza gasp ve kaçırılma gibi farklı şeyler de geliyor. En azından öldüyse bile rahatlamak adına cenazesini almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

4 yıldır çaresizce annelerinin yolunu gözlediklerini de aktaran Şeref Çetinkaya, annesinin kaybolduğu tarihte 17.00 ile 19.00 saatleri arasında mahallede son kez görüldüğünü de belirterek yetkililerden yardım istedi.