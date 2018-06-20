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20 Haziran 2018 12:36

Yaşlı kadın yanan evini çıplak ayaklarıyla çaresizce izledi

Ordu’da yanan evinin söndürme çalışmalarını çıplak ayaklarıyla izleyen yaşlı kadının hali görenlerin yüreğini burktu.

Yaşlı kadın yanan evini çıplak ayaklarıyla çaresizce izledi

20 Haziran 2018 12:36


Kabadüz ilçesinde Nesibe Bayındır’a (73) ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Her şeyin kül olduğu yangında çıplak ayaklarıyla söndürme çalışmalarını çaresizce izleyen Nesibe Bayındır’ı komşuları teselli etmeye çalıştı.


İlçenin Dağdelen semtinde yaşayan Nesibe Bayındır ve oğlu Ferda Bayındır’ın evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ve Kabadüz Emniyet Amirli yetkililerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda evdeki yangını söndürdü. Çıkan yangında evde büyük ölçüde maddi hasar meydana gelirken, hiçbir eşya kurtarılamadı.




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