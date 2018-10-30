Yason'da gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Ordu'da Yason Burnu'nda düzenlenen şenlikte gökyüzü uçurtmalarla renklendi.

Fatsa Gençlik Merkezinin “İletişim Bir Gelecektir ve İletişim ile Gelecektir Projesi” kapsamında gençler uçurtma şenliğine aileleriyle birlikte katıldı. Proje kapsamında atölye ve etkinliklere katılan 100'e yakın genç bu sefer aileleriyle birlikte uçurtma şenliğini gerçekleştirdi. Yason Burnu'nun eşsiz doğası, sonbaharın güneşli günüyle birleşince gençler aileleriyle birlikte unutamayacakları bir gün geçirdi.

Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin, bu tür etkinliklerle çocuklar ve aileler arasındaki iletişim bağlarının daha da kuvvetlendirilmesinin amaçlandığını söyledi.