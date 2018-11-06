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Yavru kedi, ayakları kesilmiş şekilde ölü bulundu

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yavru bir kediayakları kesilerek telef edilmiş halde bulundu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yavru bir kediayakları kesilerek telef edilmiş halde bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Şirinevler Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayanlar tarafından bakılan yavru kedi, ayakları kesilmiş bir şekilde telef olmuş halde bulundu. Kediyi besleyen site sakinleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Site sakinleri, yavru kedinin kimseye zararı olmadığını, bunu yapanların cani olduğunu belirtirken, kediyi bu hale getiren kişi veya kişilerin bulunmasını istediklerini söylediler.

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