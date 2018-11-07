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Yayla evlerini soyan hırsızlar yakalandı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde iki evin eşyaları ile kapı ve pencerelerini de çalarak traktörle taşıyan hırsızlar, jandarma ekiplerinin dikkati sonucu suçüstü yakalandı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde iki evin eşyaları ile kapı ve pencerelerini de çalarak traktörle taşıyan hırsızlar, jandarma ekiplerinin dikkati sonucu suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kabadüz ilçesi Değirmenbaşı Obası Aşut mevkisinde bulunan iki evde gece saatlerinde 3 kişi hırsızlık yaptı. Çaldıkları eşyaları traktörle taşımak isteyen zanlılar bölgede devriye görevi yapan jandarma tarafından kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler O.K., E.K. ve O.K, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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