Yaylada çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

ORDU (İHA) – Ordu'nun Kumru ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Ordu'nun Kumru ilçesi Ericek Yaylası'nda bu akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan tartışma kavgaya dönüşürken silahlar çekildi. Olayda Ünye'nin Çakmak nüfusuna kayıtlı Cemil Koç hayatını kaybederken isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar Fatsa'da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.