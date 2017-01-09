Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 10:17

Yaylada mahsur kalan hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı

Yaylada mahsur kalan hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı

09 Ocak 2017 10:17

Ordu’nun Aybastı ilçesi Alacalar Yaylası’nda mahsur kalan başıboş hayvanlar belediye ekiplerinin çalışmalarıyla donmaktan son anda kurtuldular.
Aybastı Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri alınan bir ihbar üzerine yaylada başıboş sahipsiz bir ata ve bir adet sahipsiz köpeğe ulaşıldı. Ulaşılan at ve köpek belediye ekiplerince yoğun bir mücadelenin sonunda kurtarılarak ilçe merkezine getirildi. Hayvanlara yem verildi ve kar yağışının yoğun olduğu saatlerden itibaren eksi 7 derecede mücadele ederek hayvanlar kurtarılırdı.
Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, “Ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda belediyemize ihbar düştü ve yaylalarda başıboş at ve köpekleri kurtarmak için seferber oldu. Yapılan çalışmalar sonucu hayvanları kurtardık ve ilçeye getirerek sıcak bir alanda bekletiyoruz. Çalışan personel arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
7
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç