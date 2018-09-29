Yazar Ebru Ergün'ün "Keşkeler Odası"

Ordu'nun Fatsa ilçesinde uzun yıllar radyo ve televizyon programcılığı yapan Ebru Ergün "Keşkeler Odası" adlı şiir kitabını çıkardı.

İlk şiir kitabının çıkarmanın mutluluğunu ifade eden yazar Ebru Ergün, “Keşkeler Odası” kitabında hayat ve yaşanmış olan olaylarla ilgili şiirlere yer verdiğini söyledi.

Yazar Ebru Ergün yaptığı açıklamada, “Bir kadının gözünden dünyayı görmek ve bu anlamda izlenimleri genç yaşta çok sayıda kişiye buluşturmak için özenle yazdığım şiirleri bir kitapta buluşturmak istedim. Genelde hayat ile ilgili yaşanmışlıkları konu olarak ele aldım kitabım 59 farklı hikayeden oluşan şiirlerden oluşuyor. İlk kitabım ve gerçekten çok olumlu tepkiler aldım. İlk baskı olarak bin adet bastırdık. Şiddetle herkese tavsiye ediyorum. Yakın zamanda ilçemizde belli yerlerde imza günleri düzenleyeceğim. İlk imza günümü de 4 Ekim tarihinde İstanbul, Maltepe ‘Ordu Günleri'nde gerçekleştireceğim” dedi.

Kitabın ismi ile ilgilide açıklamada bulunan Ergün, “Keşkeler Odası” kitabının adını ilk yazdığı dram oyunundan esinlenerek verdiğini sözlerine ekledi.