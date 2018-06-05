Yazar Sinan Yağmur’dan ‘İnsan olmak’ konulu söyleşi

Fatsa 15 Temmuz Özgür Meydanında Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleşen söyleşiye Fatsalılar yoğun ilgi gösterdiler.

Fatsa’ya ilk kez 2011 yılında geldiğini belirten Sinan Yağmur, “O tarihte Anadolu’ya nadir gitmişken Fatsa’dan teklif aldıktan sonra en az 15 kere Fatsa’ya geldim. Her geldiğimde ya da geçtiğimde Fatsa’nın mutlaka bir suyunu içerim, yemeğini yerim. Burada güzel dostluklar edindim” dedi.

İnsanların önyargıdan uzak olmaları gerektiğine dikkat çeken Yağmur, “Bugün bizler insanların hangi sözü ne niyetle söylediğini, sözün arkasında neyin geleceğini bilmeden beklemeden o tavrı niye yaptığını belki bizim için yüzeysel olarak görünüşte aleyhimize olabilecek bir şeyin aslında bizim hayrımıza olduğunu, bize bir gayret içerisinde olduğunu hemen ön yargı ile hükümde bulunuyoruz. Daha sözün başında Besmele’nin B’si gelmeden biz mime giriyoruz. Sen bunu mu demek istedin, sen böyle mi yapmak istiyorsun zaten sen böyleydin diye. Eşler arasında arkadaşlar arasında komşular arasında hısım akrabalar arasında kısacası insanlar arasında birbirlerini anlamadan dinlemeden onun içerisine ne gelecek sabırsızlıkla tahammülsüzlük yaptığımız yanlışlar güya onu okuduğumuzu düşündüğümüz aslında okuyamadığımız tersinden anladığımız birçok şeyin örneği bizim için yanlışa neden olabiliyor. Yüreğini okuyamadığınız kişinin beynini okuyamazsınız, aşkına ermediğiniz kişinin aklından geçeni bilemezsin. Marifet hırkada, sarıkda, cübbede değildir. Marifet yürektedir. Onun bunun günahını araştırmak, kim namaz kılıyor, kim oruç tutmuyor diye bunu takip etmek, insanları meshep, meşrep, memleket, meslek ekonomik duruma göre tartmak dindarlık değil, dini darlıktır" diye konuştu.