Yediyıldız: “24 Haziran Türkiye’nin dönüm noktasıdır”

Dr. Şenel Yediyıldız, seçim çalışmaları kapsamında Fatsa ilçesinde ziyaretler gerçekleştirerek, vatandaşlar ve partililer ile bir araya geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Aday Yediyıdız, ilk olarak ilçedeki Seçim Koordinasyon Merkezi’ni (SKM) ziyaret ederek, partililer ile bir araya geldi. Burada çalışmalar hakkında bilgiler alan Yediyıldız, ardından yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Güçlü olmak mecburiyetindeyiz diyen Yediyıldız, “Bu gücün de birinci şartı istikrar. İstikrarlı olmak mecburiyetindeyiz. Bu istikrarın da birinci şartı şu anda canla ve başla çalıştığımız AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iktidarının devam etmesidir. Hepimiz hep beraber bu işte canla başla uğraşmamız lazım” dedi.

“24 Haziran Türkiye’nin dönüm noktasıdır”

Konuşmasının devamında 24 Haziran seçimlerinin önemimden de bahseden Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, gece gündüz demeden çalışılması gerektiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“24 Haziran Türkiye’nin dönüm noktasıdır. Bu dönümü, bu köşeyi ve bu dönüşü yapamazsak, işimiz çok kötü. Bunun daha sonra bir kazası olmaz. Düşmanlar kapıda fırsat bekliyorlar, tökezlediğin an kafana vuracaklar. Onun için tökezleme şansımız yok. Çok koşturmamız ve çok çalışmamız lazım.”

SKM ziyareti ardından merkezdeki bir cami avlusunda vatandaşlar ile bir araya gelen Yediyıldız, tek tek selamlaşarak hatırlarını sordu. Burada öğle namazını kılan Yediyıldız, cenaze namazına da katılarak, merhum İsmail Özgen’in yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenaze namazı sonrası Fatsa Devlet Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneyi de ziyaret eden Yediyıldız, AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Hamide Aydemir Demir ve hastane yönetimi ile birlikte tedavi gören hastaları tek tek ziyaret ederek ‘Geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Hasta yakınlarına bir ihtiyaçları olup-olmadığını soran Yediyıldız, personellerle de bir araya gelerek, çalışmalarında başarılar diledi. Aday Yediyıldız’ı karşılayan hasta yakınları ve personeller de memnuniyetlerini belirterek, seçim çalışmalarında başarılar diledi.