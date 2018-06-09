Yediyıldız: “24 Haziran’da inşallah millet memleketin tapusunu alacak”

Dr. Şenel Yediyıldız, seçim çalışmaları kapsamında Aybastı ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Milletvekili Adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, seçim çalışmalarına Aybastı ilçesinde devam etti. İlçe girişinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Yediyıldız, kendisini bekleyen hemşehrileri ile görüştü. Ardından, ilçenin bir ucundan başlayıp bütün esnafla kucaklaşan Yediyıldız, ‘hayırlı işler’ temennilerinde bulundu. Vatandaşlar ve esnaf ise Opr. Dr. Şenel Yediyıldız’a seçim çalışmalarında başarılar dileyerek, başarılar diledi.

Aybastı öncülüğünde Zaferimilli Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına da katılan Yediyıldız, iftarı bekleyenlerle görüşerek hatırlarını sordu. Buradaki vatandaşlara 24 Haziran seçimlerinin öneminden bahseden Yediyıldız, birlik ve beraberlik mesajları da verdi.

“24 Haziran’da inşallah millet memleketin tapusunu alacak”

İftar programında konuşma yapan Yediyıldız, 24 Haziran seçimlerinin öneminden bahsederek, “Türkiye artık mazlumların, mağdurların ve ümmetin gözü önündeki tek ülke. Bu ülke de elimizden kayarsa, o mazlumlar ve mağdurlar, o ümmet mahvolacaktır. Bu sorumlulukları hissederek buralara kadar geldim. Memleketimiz gerçekten bir dönemeçten geçiyor. 24 Haziran seçimleri milletin, memleketin tapusunu alma seçimidir. Şu ana kadar hiçbir demokratik harekatta biz bu memleketin tapusunu millet olarak alamadık. İnşallah bu seçimde millet memleketin tapusunu almış olacak” dedi.

Opr. Dr. Şenel Yediyıldız ayrıca, 24 Haziran seçimlerinde milletin doğru kararı vereceklerine inandıklarını belirterek, “Bakıyorum da birileri, ‘Biz geleceğiz, yıkacağız, yakacağız ve gideceğiz’ diyor. İnşallah bu millet onların yakmasına ve yıkmasına müsaade etmeyecektir, etmeyeceklerine de inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İftar programının ardından Zaferimilli Mahallesi’nde bulunan bir camide akşam namazı kılan Yediyıldız, ardından Aybastı kent merkezindeki vatandaşlar bir araya geldi.