Yediyıldız: "AK Parti fındığa her zaman destek çıktı"

Dr. Şenel Yediyıldız, Gürgentepe ilçesinde katıldığı iftar programında vatandaşlar ile bir araya geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk ve beraberindekiler ile birlikte ilk olarak ilçe halkı tarafından karşılanan Yediyıldız, ardından yapılan yatırımları inceledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına da katılan Yediyıldız, buradaki vatandaşlarla tek tek görüşerek kucakladı.

“Bu toprakların çocuğu olarak sizden destek bekliyorum”

İftar öncesi konuşma yapan Yediyıldız, yapılan ve yapılması devam eden projelerin korunması için destek beklediklerini aktararak, “Bu seçimde, ilk olarak sizin evladınız olduğum için bu seçimde rey istiyorum. Sizin evladınız olarak bu bölgeden çok güçlü çıkmak lazım ki, buralara daha güzel hizmetler getirelim. İkincisi de, yapılan yatırımlar ortada, yapılacak olanlar da ortada. Yapılmış ve yapılacak olan eserlerin yıkılmaması için, o eserlerin daha çabuk yapılması için ve bunların yanına daha güzel eserlerin eklenmesi için, istikrarın korunması için sizden rey istiyorum” dedi.

“AK Parti fındığa her zaman sahip çıkmıştır”

Konuşmasının devamında, AK Parti’nin her zaman fındığa sahip çıktığını aktaran Yediyıldız, kendilerinin de fındığa sahip çıkarak, fındık üreticisinin hakkını koruyacaklarını ve mağdur etmeyeceklerini söyledi. Yediyıldız ayrıca, fındık üreticisinin bu sezon umduğunu bulacağını da sözlerine ekledi.

“Terörle mücadele sonuna kadar devam edecek”

Türkiye’nin, teröre karşı sürdürdüğü mücadeleden de bahseden Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, “Türkiye, kendi içinde ve dışarıda terörle çok şiddetli bir mücadele veriyor. Bakıyorsunuz, bugün artık Kandil’deyiz, Irak topraklarındayız ve oradaki teröristleri bir bir temizliyoruz. Allah’ın izni ile tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz, onların hepsini yerle yeksan edeceğiz” şeklinde konuştu.

Aday Yediyıldız daha sonra, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk ve beraberindekiler ile birlikte akşam namazını kıldıktan sonra ilçedeki bir çay ocağında çay içerek vatandaşlarla sohbet etti.