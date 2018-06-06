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06 Haziran 2018 17:42

Yediyıldız Altınordu’da esnafla buluştu

AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Opr.

Yediyıldız Altınordu’da esnafla buluştu

06 Haziran 2018 17:42

Dr. Şenel Yediyıldız, seçim çalışmalarına Altınordu ilçesinde devam etti.


Ordu’nun 19 ilçesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında mahalle mahalle ziyaretlerini sürdüren AK Parti’de, Milletvekili Adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız çalışmalarına Altınordu ilçesinde sürdürdü. Milletvekili Adayı Yediyıldız’a ziyaretleri kapsamında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, AK Parti Altınordu ilçe Başkanı Dursun Kurucu, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve AK Parti teşkilat mensupları eşlik etti.


Sırrı Paşa (Fidangör) Caddesi’nde vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelen Yediyıldız, burada büyük bir ilgiyle karşılandı. Vatandaşalar ile tek tek selamlaşan Yediyıldız, ziyaretleri kapsamında elini tuttuğu selam verdiği her vatandaşa çiçek takdiminde bulunarak taleplerini dinlendi.


Altınordu ziyaretleri kapsamında yaşadıklarını ve gördüğü ilgiyi aktaran Dr. Şenel Yediyıldız, Altınordu’da vatandaşın büyük bir ilgisi ile karşılaştıklarını söyledi. Ordu’nun 24 Haziran’a hazır olduğunu dile getiren Yediyıldız, “Seçim çalışmalarımız kapsamında Altınordu ilçemizde esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bizi sıcak kanlılıkla ve güler yüzle karşılayan ve bağrına basan Altınordulu vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Ordu 24 Haziran’a hazır bunu gezilerimizde daha iyi görüyoruz. Allah’ın izniyle Ordu 24 Haziran’da bir tarih daha yazacak, buna yürekten inanıyorum. Ordu inşallah, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerini devam ettirecektir” dedi.


Dr. Şenel Yediyıldız ayrıca esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin seçim sonrası da devam edeceğini belirterek kapısının herkese açık olduğunu da sözlerine ekledi.




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