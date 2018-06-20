Yediyıldız, Altınordu’yu karış karış gezmeye devam ediyor

AK Parti’de 18 Haziran Pazartesi günü yoğun bir kalabalıkla gerçekleştirilen Recep Tayyip Erdoğan mitinginin ardından milletvekili adayları sahadaki çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda ilçe ilçe mahalle mahalle gezen AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, çalışmalarına Altınordu ilçesinde devam etti.

Yediyıldız, ilk olarak Ordu ekonomisinin kalbi Ordu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Burada Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Olgun Topkaya ve beraberindekilerle bir araya gelen Yediyıldız, Organize Sanayi Bölgesi’nin daha iyi hizmet verebilmesi ve mevcut durumuyla ilgili yapılacak çalışmalar konusunda istişarelerde bulundu.

“Ordu, 24 Haziran’da kararını istikrardan yana verecektir”

Organize Sanayi Bölgesi ziyaretini tamamlayan AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Şenel Yediyıldız, Ordu’nun ekonomisine katkı sunan bir fındık fabrikasını ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ardından fabrikada çalışan personelleri de ziyaret eden Yediyıldız, burada yaptığı konuşmada 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaptı. 24 Haziran sonrasında da tüm Ordulularla bir araya geleceğini ve sürekli istişare içerisinde olacaklarını ifade eden Yediyıldız, “Türkiye çok kısa bir süre sonra çok önemli bir seçim gerçekleştirecek. Sahada görüyoruz ki Ordu kararını vermiş. Bu seçim Türkiye’nin yeniden kendisini kazanma seçimidir, bu seçim Türkiye’de insanımızın yeniden sağlam zemine basma seçimidir, bu seçim istikrarın seçimidir, bu seçim Türkiye’de kaosun ve darbelerin biteceği bir seçimdir. Bu sebeple 24 Haziran seçimlerinin önemi çok büyüktür. Ben Orduluların 24 Haziran’da yıkmak eylemi ile Türkiye’yi kaosu sürüklemek için gelenlere izin vermeyeceğine, kararını istikrardan yana kullanacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Yediyıldız, sanayi sitesinde esnafla buluştu

Fabrika ziyaretlerini tamamlayan Yediyıldız’ın bir sonraki durağı Karapınar Mahallesinde bulunan 2. Sanayi Sitesi oldu. Burada esnaflarla bir araya gelen Yediyıldız, tüm esnafları tek tek dolaşarak işlerinde kolaylıklar diledi. AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, Altınordu ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmaları Altınordu sahilinde kurulan AK Parti çadırını ziyaret ederek tamamladı.