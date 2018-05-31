Yediyıldız, basın mensuplarıyla sahurda buluştu

Dr. Şenel Yediyıldız, Ordu için verdiği sözleri yerine getirmek için var gücüyle çalışacaklarını söyledi.

Aday Yediyıldız, bir otelde düzenledikleri sahur programında basın mensupları ile bir araya gelerek hem tanıştı hem de sorularını cevapladı. Yediyıldız burada yaptığı açıklamalarda, Ordu için çalışmalar yapacağına ve verdiği sözleri yerine getireceğine dikkat çekti.

Seçim sürecinde verilen vaatlerden bahseden Yediyıldız, verilen sözlerine her zaman yerine getirilmediğini, bu durumu kendisinin de çok fazla yaşadığını belirtti. Yediyıldız, “İnsanlar bazen vaat ederken, çok fazla söz verir, çok fazla bir şeyler söyler ama iş bittikten sonra onu kimse görmez. Ben bunu çok yaşamış birisiyim, gerçekten o vaatleri de duymuş ama sonrasında o vaatlerin hiç birisini yakalayamamış birisi olarak karşınızdayım. Ben, ne olacağını ve ne gideceğini iyi bilen birisiyim. Kişilik olarak, söz verildiğinde yapılması gerektiğine inanan birisiyim” dedi.

Şimdiye kadar verdiği bütün sözleri tutmaya çalıştığını aktaran Yediyıldız, “İstanbul’da, Ordu Dernekler Platformu diye bir platformun başkanlığını yaptım. Ve o başkanlıkta da Ordulu yaklaşık 250 derneğin 200’ünün her sene 2-3 defa ziyaret ederek hatırlarını sordum. O konuştuğum süreçte verdiğim bütün sözleri yerine getirdim, vermediklerimi de yapmaya çalıştım” şeklinde konuştu.

Milletvekili olduktan sonra Ordu’yu sık sık ziyaret edeceğini aktaran Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, “Vekil değilken de sık sık Ordu’ya geliyordum. Ama sorumluluklarını idrak eden, sorumluluklarını duyan ve bilen mesuliyet duygusuna sahip birisiyim. Onun için o sorumluluklar ve mesuliyet bana neyi gösteriyorsa, onları layığı ile yapmaya çalışacağım ve yapacağım inşallah. Vekil olduğum zaman memleketime, milletime ve insanıma yardım etmeye, olaylar neyse orta yoldan çözmeye ve her yönüyle Ordu ve milletim için çalışmaya hazır olarak buraya geldim. İnşallah bu sözlerimde duracağım çünkü durmak mecburiyetindeyim” ifadelerini kullandı.