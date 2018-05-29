Yediyıldız, Çaybaşı’nda vatandaşlarla buluştu

Dr. Şenel Yediyıldız, Çaybaşı ilçesinde çeşitli incelemeler yaparak, iftar programına katıldı.

Aday Yediyıldız, seçim çalışmaları kapsamında, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile birlikte Çaybaşı ilçesine gitti. Burada beton santralini, yapımı süren İlküvez Engelli Yaşam Spor Kompleksi’ni ve çalışmaları süren merkez camini inceleyen Aday Şenel Yediyıldız ve Başkan Enver Yılmaz, Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık’tan bilgiler aldı.

İncelemelerin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırına geçen Vekil Adayı Yediyıldız, burada vatandaşlarla bir araya gelerek görüştü. İftarı bekleyen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Aday Yediyıldız, Ordu’dan 6 vekil gönderilmesi için vatandaşlara mesaj verdi.

“Çaybaşı, partinin ve büyükşehirin kale ilçelerinden bir tanesi”

Burada konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Ordumuzun orta ölçekli ilçelerinden bir tanesi, 13 bine yaklaşan nüfusu ile birlikte partimizin de büyükşehirimizin de kale ilçelerinden bir tanesi. En son seçimde yüzde 83’e yaklaşmış oy oranıyla birlikte bizim de gurur tablomuz. Çaybaşı ilçesinde verilen söz neyse yerine getirildi ve getirilecek. Taahhüt varsa da biz onun bire bir takipçisi olacağız demiştik. Çok şükür bu meydan ile başlandı, Çaybaşı’na yakışır bir meydan oldu. Önü, arkası ve türbesiyle birlikte, kaymakamlık binamızın etrafı ile birlikte bizim en güzel meydanlarımızdan bir tanesi oldu. Çaybaşı ilçemiz gibi yaklaşık 14 ilçemizde bu tip meydanları yaptık. Allah izin verirse bundan sonra da diğer ilçelerimizin meydanlarını gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Başkan Enver Yılmaz ayrıca, Çaybaşı merkezinde yapımı devam eden caminin, bayramdan sonra açılabileceğini de sözlerine ekleyerek, diğer yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

“Ordu’dan 6 sıfır gitmemiz lazım”

Dr. Şenel Yediyıldız ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile milletvekili adayı olduğunu hatırlattı. Katılımcılara, Ordu’dan 6 vekil gönderme çağrısı yapan Yediyıldız, “Çok şey anlatmaya gerek yok. Çaybaşı’nda herşey güzel. Siz buradan bizi 6’da sıfır ile gönderin, biz de onları 6’da sıfır yapacağız. Mutlaka Yavuz Selim Kıran kardeşimizi göndermemiz lazım. Bu kardeşimizi göndermemiz için biraz daha tekeden süt sağmamız lazım” dedi.

Aday Yediyıldız, 10 yıl önceki okul binaları ile şimdiki binaların arasındaki farklardan da bahsederek, “Şuan her yer tertemiz, öğrencilerimiz pırıl pırıl okulda okuyor. Bizim içimiz güzel ama dışarısı yağmurlu. Uluslararası arena ve Orta Doğu gök gürültülü. Amerika sürekli gürlemeye çalışıyor. Avrupa Birliği görüldüğü gibi sürekli ‘sana miting yaptırmam ama 3 tane teröriste miting yaptırırım’ diyor. Ne çirkin, ne terbiyesizce bir tavır. Bu çirkinlik ve terbiyesizlikleri yok etmenin tek yolu, bütün Türkiye’nin Çaybaşı gibi el birliği ile AK Parti’yi desteklemesi gerekiyor. Millet ve devlet el birliği yapmamız gerekiyor. Bu birliği sağlamamız lazım. Bu birliği sağlayamazsak, bu insanlar yine gelirler üstünü okul, altını ahır yaparlar. Geçmişte de böyle yapmışlar, gelecekte de bunların kafası bu kadar çalışır ve yine böyle yaparlar. Onun için el birliği ile hep beraber AK Parti’yi desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Vekil Adayı Yediyıldız ayrıca, Ankara’ya gittikleri zaman Çaybaşı ilçesindeki sorunları çözeceklerine dair vatandaşlara söz verdi.