Yediyıldız: "Herkesin elini sıkmaya devam ediyoruz"

Dr. Şenel Yediyıldız, seçim çalışmaları kapsamında Altınordu ilçesinde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Ordu’nun 19 ilçesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında mahalle mahalle ziyaretlerini sürdüren AK Parti’de, Milletvekili Adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız çalışmalarına Altınordu ilçesinde sürdürdü. Milletvekili Adayı Yediyıldız’a ziyaretleri kapsamında, İsmet Paşa ve Sırrı Paşa Caddesi’nde vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelen Yediyıldız, burada büyük bir ilgiyle karşılandı. Vatandaşalar ile tek tek selamlaşan Yediyıldız, ziyaretleri kapsamında elini tuttuğu selam verdiği her vatandaşa çiçek takdiminde bulunarak taleplerini dinlendi.

Altınordu ziyaretleri kapsamında yaşadıklarını ve gördüğü ilgiyi aktaran Dr. Şenel Yediyıldız, Altınordu’da vatandaşın büyük bir ilgisi ile karşılaştıklarını söyledi. Ordu’nun 24 Haziran’a hazır olduğunu dile getiren Yediyıldız, “Ordu’da adım adım herkese temas edip herkesin elini sıkmaya devam ediyoruz. Şükürler olsun, milletimiz geleceğe umutla bakıyor, ileriye umutla bakıyor. Beraberce hep birlikte güzel bir şekilde devam edip, yola hep beraber gidiyoruz. Bir sıkıntı görmüyorum, İnşallah her şey çok güzel olacak” şeklinde konuştu.

Yediyıldız ayrıca, vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajları da vererek, ‘hayırlı işler’ dileklerinde bulundu.