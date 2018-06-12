Yediyıldız: “Milletvekili olmak için değil hizmet için Ordu’dayım”

Dr. Şenel Yediyıldız, seçim çalışmaları kapsamında insanlarla kucaklaşmaya devam ediyor.

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Opr. Dr. Yediyıldız, Altınordu ilçesinde esnaflar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde çalışmaları yürüten Yediyıldız bu kapsamda bütün esnafın elini sıkarak ‘hayırlı işler’ temennilerinde bulundu. Esnafın temennilerini dinleyip bulunduğu temasların ardından, Aybastı ilçesine geçen Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Burada hemşehrileri ile görüşen Yediyıldız, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

“İktidarın gücü devam ettikçe, Ordu’ya yatırımlar artacak”

İftar programında konuşan Ak Parti Ordu Milletvekili Adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, sözlerine ilk olarak Aybastı ilçesini evi olarak gördüğünü söyleyerek başladı. Türkiye’de bugün güçlü bir iktidarın olduğunu hatırlatan Yediyıldız, “Bu güçlü iktidar gücünü gösteriyor ve gereğini yapıyor. İnşallah bundan sonra da bu iktidarın gücü devam ederse, memleketimize, milletimize ve Ordu ve Aybastı’ya çok daha güzel yatırımlar olmaya devam edecektir. Aybastı’nın son hayali olan doğal gazın geleceğine bile inanıyorum. Ama bunların olabilmesi için AK Parti hükumeti ve istikrarın devam etmesi gerekiyor” dedi.

“Milletvekili olmak için değil, hizmet vermek için buradayım”

Konuşmasının devamında milletvekili olmak için değil Ordu’ya hizmet vermek için burada olduklarına dikkat çekerek, “Ben, milletvekili olmak hesabı ile değil, bu sorumlulukta memleketime ve milletime nasıl hizmet edebilirim? Hangi hizmetleri yapabilirim? O sorumluluk ile buradayım, o mesuliyeti taşımak için buradayım. Yoksa benim hiçbir siyasi kaygım ve hedefim yoktur, sizlere hizmet için buradayım, tek hedefim budur” ifadelerini kullandı.

Aday Yediyıldız, Aybastı ilçesinde her kesimden oy sözü aldıklarını da belirterek, AK Parti’nin bu ilçeden çok güçlü bir şekilde çıkacağına dikkat çekti. Yediyıldız, iftar programının ardından ilçede çeşitli temaslarda bulundu.