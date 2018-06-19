Yediyıldız: “Ordu yine tarih yazdı”

Dr. Şenel Yediyıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu mitingi’nin coşkuyla gerçekleştirildiğini ve önemli müjdelerin verildiğini belirterek, “Ordu tarihi bir güne imza attı. Ordulu hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bağrına bastı” dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ordu 19 Eylül Stadyumunda düzenlenen Ordu Mitingi’inde Ordulularla buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesi alana gelen vatandaşlar meydanı saatler öncesinden hınca hınç doldurdu. Akkuş’tan Mesudiye’ye, Ünye’den Gülyalı’ya tüm Ordu adeta 19 Eylül Stadyumuna aktı. Stadyumunu dolduran onbinlerce vatandaş coşku içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dinledi. Miting öncesi yağan yağmura rağmen Ordulular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevincini yaşadı.

Yediyıldız: “Ordu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bağrına bastı”

Onbinlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitingini değerlendiren Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, muhteşem bir miting yaşadıklarını belirtti. Ordu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bağrını bastığını dile getiren Yediyıldız, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi muhteşem bir coşku ile gerçekleştirildi. Ordu’nun 19 ilçesinden vatandaşlarımız adeta 19 Eylül stadyumuna akın ederek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bağrına bastı. Ordu gerçekleştirilen bu miting ile bir kez daha tarih yazdı” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımız fındık üreticisinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ordululara çok önemli bir müjde vererek ‘Fındık üreticilerimizin mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz’ söylemenin çok önemli olduğuna dikkat çeken AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Yediyıldız, “Cumhurbaşkanımız mitinginde Ordu’ya yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında Orduluların beklediği çok önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanımız AK Parti iktidarları döneminde Ordu’ya 20.4 katrilyon lira yatırım yapıldığını belirtti. Ordulu hemşehrilerimizin heyecanla beklediği 900 yataklı şehir hastanesi için çalışmaların ihale sürecinden hemen sonra başlanacağı bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kendisi açıkladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ayrıca fındık üreticisine sahip çıktığını bir kez daha gösterdi. Cumhurbaşkanımız, Toprak Mahsülleri Ofisi’ni (TMO) devreye soktuğunu belirterek ‘fındık üreticilerimizin mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz’ söylemi fındık üreticisinin ne kadar çok yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu” şeklinde konuştu.

Dr. Şenel Yediyıldız, ayrıca stadyumu dolduran ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bağrına basan tüm Ordululara teşekkür etti.