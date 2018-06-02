Yediyıldız, sanayi esnafı ile el ele

Dr. Şenel Yediyıldız, Ünye’de sanayi esnafı ile bir araya geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında Ünye ilçesini ziyaret eden Yediyıldız, ilk olarak ilçedeki Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Burada, partililer ile bir süre oturup çalışmalar hakkında bilgiler alan Yediyıldız, daha sonra esnafları ziyaret ederek, hatırlarını sordu. Esnafla bir süre muhabbet de eden Yediyıldız, Ordu için yapacağı çalışmaların bir kısmından da bahsetti.

Esnaf ziyaretinin ardından sanayi sitesini de ziyaret eden Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, Ramazan ayında zor şartlar ve ağır işlerde çalışan ustalara kolaylıklar diledi. Esnaflar ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Yediyıldız, ‘hayırlı kazançlar’ dileklerinde bulunarak, kolaylıklar diledi. Sanayi sitesi içerisinde karşılaştığı çocukları da unutmayan Yediyıldız, onları kucaklayarak çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Esnaf ve sanayi ustaları da seçim çalışmaları kapsamında kendilerini unutmayan Vekil Adayı Yediyıldız’a teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar dilediler.