Yediyıldız, seçime saatler kala hız kesmiyor

Dr. Şenel Yediyıldız, seçim çalışmaları kapsamında Gülyalı ilçesinde vatandaşlar ile buluşarak, yaklaşan 24 Haziran seçimlerinin öneminden bahsetti.

Seçime saatler kala AK Parti’de çalışmalar hız kesmeden devam ederken, Opr. Dr. Şenel Yediyıldız da vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor. Ordu’yu karış karış dolaşıp vatandaşların elini sıkmak için çalışmalarını sürdüren Yediyıldız, son olarak Gülyalı ilçesi Turnasuyu mevkisinde vatandaşlarla buluştu. Burada halkı kucaklayıp elini sıkan Yediyıldız, birlik ve beraberlik mesajları vererek, 24 Haziran seçimlerinin öneminden bahsetti.

Burada, istikrarın devam etmesi için bu seçimin öneminden bahseden Yediyıldız, “Yapılan yatırımların devamı için istikrar şart. Bizlere alternatif olan muhalefet gruplarının hiç birisi bu yatırımlara sahip çıkmayacak. Şimdiye kadar yapılan yatırımları da yıkacaklarını söylüyorlar. Benim yaşımda olanla daha iyi bilir. Bu memleket 70 cent’e muhtaçtı. Bu memleket 70 cent’ten alındı ve bugün 4,7 büyüyen bir ülke haline geldi. Bizim bu istikrarımızın devam etmesi için, yapılan yatırımların yakılıp yıkılmaması için 25 Haziran sabahına güçlü bir şekilde uyanmamız lazım” dedi.

Konuşmasının devamında AK Parti’nin yıllardır Türkiye’ye yaptığı güçlü yatırımlardan bahseden Yediyıldız, bunların korunması için istikrarın sürmesi gerektiğine dikkat çekti. 24 Haziran sonrası AK Parti’nin iktidar olmasıyla, Ordu’nun turistik, kültürel ve her alanda çok daha fazla gelişeceğine işaret eden Yediyıldız, “İstikrardır bizleri bu şekilde başarıya ve rahata ulaştıran. Bir memlekette istikrar varsa, o memleket büyüyüp gelişir ve güçlenir. O memleketin fertleri daha güçlü ve iyi hale gelir. AK Pati iktidara geldiğinde Ordu kendini geliştirecektir ve geliştirmeye de devam edecektir. Oksijen yurdu Ordu’nun daha da ileriye gidip gelişmesi için 24 Haziran seçimleri son derece önemlidir. Eğer, ‘yakıp-yıkacağız’ diyenler iktidar olursa, havaalanına uçak dahi inmez, yerinde yeller eser. Bizlere düşen, bu iktidarı devam ettirip, Ordu’muzu her koşulda bir adım ileriye taşımaktır. Yapılan bu hizmetleri yıkmak isteyenlere halkımız gereken cevabı 25 Haziran sabahı verilecektir. Halkımız, 25 Haziran sabahı Allah’ın izni ile Türkiye’nin tapusunu alacaktır” şeklinde konuştu.

Yediyıldız daha sonra Gülyalı ilçesinde bazı ziyaretler gerçekleştirdi, ardından da Ordu’da çeşitli resmi kurumları ziyaret etti.