Yediyıldız, şehit ailesini unutmadı

Dr. Şenel Yediyıldız, Çatalpınar ilçesinde şehit ailesini ziyaret etti ve iftar programına katıldı.

Aday Yediyıldız, seçim çalışmaları kapsamında Çatalpınar ilçesine geldi. Burada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk ve Milletvekili Adayı Hamide Aydemir Demir ile birlikte, yapılan yatırımları inceleyen Yediyıldız, çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Şehit ailesi unutulmadı

Daha sonra Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen patlamada 17 Haziran 2017 yılında şehit düşen Onur Tiken’in (24) Çatalpınar Ortaköy Mahallesi’ndeki baba ocağına ziyarette bulunarak taziyelerini ileten ekip, burada Onur Tiken’in odasını da gezdikten sonra dua ederek, Kur’an-ı Kerim okudu.

“Size hizmet vermeyi nasip eden Rabbime ne kadar şükretsem azdır”

Ardından, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katılan Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, burada vatandaşlara selamlaşarak onlarla sohbet etti. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan ve burada konuşma yapan Yediyıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emri ile Ordu’ya geldiğini hatırlattı. Yediyıldız, “Biliyorsunuz ki seçimler gelir, her seçimde birileri aday olur, birileri kazanır, birileri de kazanamaz. Allah, bize bu seçimlerde aday olmayı nasip etti ve sizlere hizmet etmeyi naip etti. Onun için Rabb’ime ne kadar şükretsem azdır. Size hizmet etme emrini veren Cumhurbaşkanıma ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.

“Ben bu derelerin çocuğuyum”

Çocukluk yıllarının bu topraklarda geçtiğini aktaran Yediyıldız, konuşmasının bir kısmında şu ifadelere yer verdi:

“Ben bu derelerin çocuğuyum, bu derelerden çok geçtim. Yıllarca yukarıda bir kamyon geçse de binsem de okuluma gitsem diye düşündüğüm oldu. Ama hamdolsun, şimdi yollar gayet güzel. İnşallah buralarda sandıkları patlatacağız, ben öyle inanıyorum.”