Yediyıldız: “Sizlere hizmet için Ordu’dayım”

Dr. Şenel Yediyıldız, seçim çalışmaları kapsamında Altınordu ve Kabataş ilçelerinde temaslarda bulundu.

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Opr. Dr. Yediyıldız, ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Ordu Valiliği Mevlüde-Rıfat Poyraz Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki hastalar ile bir araya geldi. Ardından, Zübeyde Hanım Caddesi ve ORSAN Sanayi Sitesinde esnaf ziyareti yapan Yediyıldız, ardından da Ordu’daki bazı fındık fabrikalarını ziyaret etti.

Fındık fabrikalarının birinde işçilere hitap eden Yediyıldız, milletvekili olmak için değil, hizmet vermek için Ordu’da olduğunu söyledi. Yapılan yatırımların ve yapılacak olan yatırımların devam etmesi için istikrarın sürmesi gerektiğine dikkat çeken Yediyıldız, AK Parti’nin Türkiye’ye 16 yılda sayısız hizmet kazandırdığını hatırlatarak, 24 Haziran seçiminin öneminden bahsetti. Çalışan işçiler ise Yediyıldız’a seçim çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, ‘hayırlı olsun’ temennilerinde bulundular.

Ardından, Altınordu ilçesin Yeni Mahalle’deki eski sanayi sitesini ziyaret eden Yediyıldız, buradaki esnaflara kolaylıklar dileyerek ‘hayırlı işler’ temennilerinde bulundu. Esnaf tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Yediyıldız ise, sanayi esnafına da 24 Haziran seçimlerinden bahsetti.

Daha sonra, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile birlikte Kabataş ilçesine giden Yediyıldız, burada hemşehrileri tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Başkan Enver Yılmaz ile birlikte ilk olarak kenti gezerek yapılan yatırımları inceleyen Yediyıldız, ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programda, hemşehrileri ile teker teker görüşüp elini sıkan Yediyıldız, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

“Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadele devam edecek”

İftar öncesi burada bir konuşma yapan Yediyıldız, Türkiye’nin terörle verdiği mücadeleden bahsederek tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelenin devam edeceğini söyledi. Yediyıldız, “Türkiye bir yoldan geçiyor, köşeden dönüyor ve bir yerlere çıkıyor. Türkiye bir takım zorlukları arkasında bırakarak bir düzlüğe çıkmanın hesabını yapıyor. Bu düzlüğe çıkmada Kabataşlı kardeşlerim gerekeni yapacak, sandıkları patlatacak. Türkiye bugün Güneydoğu’da, Suriye’de, Afrin’de, Kandil’de verdiği mücadeleyi oradaki teröristler ile değil, onların arkasında kimin silahları varsa mücadeleyi onlarla veriyor. Allah’ın izni ile Kandil’de bir tane terörist kalmayıncaya kadar mücadele devam edecektir, en yakın zamanda da onların hepsi yerle yeksan olacaktır” dedi.

“Sizlere hizmet için buradayım”

AK Parti’nin 16 yıldır Türkiye’ye çok büyük yatırımlar yaptığına dikkat çeken Yediyıldız, “Bu yapılanların daha güzellerinin yapılması için sandıkları patlatmamız gerekiyor. Ben, istediğim oyları kendim için değil, memleket için istiyorum. Buraya, milletvekili olduğum için değil, sizin hizmetinizin sorumluluğunu üstlendiğim için buraya geldim. Size hizmet etmek için buradayım” şeklinde konuştu.

Dr. Şenel Yediyıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Haziran tarihinde Ordu’ya geleceğini hatırlatarak, herkesi miting alanına davet etti.