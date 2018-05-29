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29 Mayıs 2018 15:41

Yediyıldız’dan hastane ziyaretleri

AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Opr.

Yediyıldız’dan hastane ziyaretleri

29 Mayıs 2018 15:41

Dr. Şenel Yediyıldız, şehirdeki hastahaneleri ziyaret ederek meslektaşları ve hastalar ile bir araya geldi.


Seçim çalışmaları kapsamında, Altınordu Belediye Başkanı engin Tekintaş ve beraberindekiler ile birlikte Ordu’daki hastaneleri ziyaret eden Yediyıldız, tedavi gören hastaları ziyaret ederek ’geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Hastalarla tek tek ilgilenen Yediyıldız, hasta yakınlarına bir ihtiyaçları olup-olmadığını sordu. Hastalar ve yakınları da ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getirerek, Opr. Dr. Şenel Yediyıldız’a çalışmalarda başarılar dilediler.


Hastane yönetimi ile birlikte polikliniklerdeki doktorları da ziyaret eden Yediyıldız, meslektaşlarına çalışmalarında başarılar diledi. Doktorlar ise ziyaret dolayısı ile teşekkür ederek, seçim çalışmalarında başarılar diledi.




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