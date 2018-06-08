Yediyıldız’ın Fatsa temasları sürüyor

Dr. Şenel Yediyıldız, seçim çalışmaları kapsamında Fatsa ilçesinde temaslarda bulundu.

Ordu’nun 19 ilçesinde sürdürülen seçim çalışmaları kapsamında ara vermeden ziyaretlerini sürdüren AK Parti’de, Milletvekili Adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız çalışmalarına Fatsa ilçesinde devam etti. Yediyıldız ilk olarak, Fatsa ilçesindeki çalışmalarından dönerken Bolaman mevkisinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kendisinin de olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Mehmet Uçar’ı evinde ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Uçar ailesi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Opr. Dr. Şenel Yediyıldız’a teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Ardından Fatsa Organize Sanayi Bölgesinde iş adamları ve çalışanlar ile bir araya gelen Yediyıldız, Türkiye’nin 16 yıldır AK Parti tarafından istikrarlı bir şekilde yönetildiğine dikkat çekti. Opr. Dr. Yediyıldız, “16 yıldır Türkiye’de bir şeyler yapmaya çalışan, insanlara hizmet etmeye çalışan bir AK Parti var. Ordu’da yapılan yatırımları hepimiz görüyoruz. Havaalanlarımızı yapıyoruz, hastanelerimizi yapıyoruz, köprülerimizi yapıyoruz, okullarımızı ve halka hizmet için alt yapıya dair ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da daha güzel şeylerin yapılabilmesi için bu istikrarın devamı gereklidir. Bu istikrar sizin elinizde sizin 24 Haziran’da vereceğiniz oylar bu istikrarı devam ettirecek” şeklinde konuştu.

Aday Yediyıldız, Organize Sanayi Bölgesindeki diğer firmaları da ziyaret ederek, üretimler hakkında bilgi aldı. İşçiler ile sohbet edip birlik ve beraberlik mesajları veren Yediyıldız, çalışmalarında da kolaylıklar diledi.

Ardından, Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katıldığı Kur’an kursu açılışına katılan Yediyıldız, daha sonra ilçedeki esnaflarla da buluşarak ‘hayırlı işler’ temennisinde bulundu.