Yediyıldız’ın Korgan temasları

Dr. Şenel Yediyıldız, Korgan ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, toplu iftar programına katıldı.

Ordu’nun 19 ilçesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında mahalle mahalle ziyaretlerini sürdüren AK Parti Milletvekili Adayı Op. Dr. Şenel Yediyıldız, çalışmalarına Korgan ilçesinde devam etti. Milletvekili Adayı Yediyıldız, ziyaretleri kapsamında, Korgan ilçesinde vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelirken, büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu sırada Ayşe Bayır isimli kadının cenaze törenine de katılan Yediyıldız, merhumenin ailesine sabırlar diledi. Vatandaşlar ile tek tek selamlaşan Yediyıldız, ziyaretleri kapsamında elini tuttuğu selam verdiği her vatandaşa çiçek takdiminde bulunarak taleplerini dinlendi. Ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte, yapımı devam eden Korgan Devlet Hastanesi, Korgan sanayi sitesi ve bazı projeleri yerinde inceleyen Yediyıldız, çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.

İncelemelerin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına da katılan Yediyıldız, vatandaşlar ile tek tek görüşerek, selamladı. Birlik ve beraberlik mesajları veren Yediyıldız’a vatandaşlar ise, seçim çalışmalarında başarılar diledi. Daha sonra iftar programında konuşan AK Parti Milletvekili Adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, 24 Haziran seçimlerinin öneminden bahsederek, “24 Haziran’da bir seçim yapıyoruz. Bu seçim bizim için çok önemli. Çünkü, yapılan bu bütün yatırımların devamı için, yapılması planlanan projelerin gerçekleşmesi için 24 Haziran seçimleri çok önemli. Çünkü bazıları, ’biz gelirsek yıkacağız, perişan edeceğiz’ diyorlar. Sevgi, saygı ve eşitlik için geldiklerini söylüyorlar. Bu milletin mayasında zaten onların hepsi var, sizin onları getirmenize gerek yok. Bu millet birbirini sevdiğini ve saydığını 15 Temmuz gecesi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile hepsi ayaklandı ve ihtilal yapmak isteyenleri def etti. Onun için bu 24 Haziran seçimleri çok önemli. Bu yıkan ve yakan insanların gelmemesi için 24 Haziran seçimleri çok önemli” şeklinde konuştu.