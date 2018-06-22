Yediyıldız’ın Perşembe ve Fatsa temasları

Dr. Şenel Yediyıldız, seçim çalışmaları kapsamında Perşembe ve Fatsa ilçelerinde temaslarda bulundu.

Seçim çalışmaları kapsamında ilçe ilçe mahalle mahalle gezen Dr. Şenel Yediyıldız, ilk olarak Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık’ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Kaymakamlık çalışanları ile de görüşen Yediyıldız, işlerinde kolaylıklar diledi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Perşembe ilçesindeki esnafları da tek tek gezen Yediyıldız, ‘hayırlı işler’ temennilerinde bulundu. Esnaflarla sohbet edip yaklaşan 24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Yediyıldız, istikrarın sürmesi bu seçimin önemli olduğu mesajını verdi. Esnaf ziyareti esnasında AK Parti Perşembe İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Yediyıldız, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak, kolaylıklar diledi.

Perşembe Ziraat Odası’nı da ziyaret eden Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, oda yönetimi ve muhtarla ile bir araya geldi. Burada, muhtarlara hitaben konuşlan Yediyıldız, 24 Haziran’ın yaklaştığına dikkat çekerek, bu seçimin öneminden bahsetti. Yediyıldız, “24 Haziran’da bu millet bir karar verecek. Bu kararı verirken, 24 Haziran’da millet memleketin tapusunu ya alacak, ya da kaptıracak. Tapuda imzadayız, ya bu imzayı atacağız, ya da tapuyu elimizden alacaklar. Bu millet tapuyu zaman zaman almaya yaklaşmış ancak, hepsinde bir şekilde devre dışı bırakılmış. Ama bu sefer inşallah bu işi bitireceğiz. Şuan son 100 metredeyiz. Bu mesafeyi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Muhtarlarımız mahallelerine hakim insanlardır. Bu zamanı iyi değerlendiremezsek, millet bir daha 100 yıl başını kaldıramaz. Şu anda 15 Temmuz’un intikamını almak için her türlü oyunlar oynanıyor. Söylenen sözlerin hepsi yalan, onun için dikkat edip önem vermek gerekiyor” dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Yediyıldız daha sonra Fatsa ilçesinde esnaflar ile buluştu. Kapı kapı esnafı dolaşıp elini sıkan Yediyıldız, ‘hayırlı işler’ temennilerinde bulundu. Esnaf ile muhabbet edip çay da içen Yediyıldız, girdiği her dükkanda gül de takdim etti. Fatsa esnafı ise Opr. Dr. Şenel Yediyıldız’ın ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dilet getirerek, seçim çalışmalarında başarılar diledi.