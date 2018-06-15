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15 Haziran 2018 14:43

Yediyıldız’ın Ramazan Bayramı temasları

AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Opr.

Yediyıldız’ın Ramazan Bayramı temasları

15 Haziran 2018 14:43

Dr. Şenel Yediyıldız, Ramazan Bayramı münasebetiyle, Altınordu ilçesinde bayram namazı kılarak vatandaşlar ile bayramlaştı, ardından bayram münasebetiyle de çeşitli temaslarda bulundu.


Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, vatandaşlar ile kucaklaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Ramazan Bayramı münasebetiyle, bayram namazını Altınordu ilçesinde bulunan Ulu Camii’nde eda eden Yediyıldız ilk olarak yine aynı camide namazını kılan Ordu Valisi Seddar Yavuz ile bayramlaştı. Vali Seddar Yavuz ile bir süre sohbet eden Yediyıldız, cami cemaati ile kucaklaşarak, bayramlarını tebrik etti. Vatandaşlar ise Opr. Dr. Şenel Yediyıldız’ın bayramını tebrik ederek, seçim çalışmalarında başarılar diledi.


Ardından, Kabataş ilçesindeki bayramlaşma programına geçen Yediyıldız, hemşehrileri ile teker teker bayramlaşarak, bayramın sağlık, mutluluk ve hayırla geçmesini temenni etti. Yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Yediyıldız, çocukların da bayramını tebrik ederek, çeşitli hediyeler ve oyuncak dağıttı.


Kabataş programının ardından Kumru ilçesine bağlı Fizme Mahallesi’ne giden Yediyıldız, burada asırlardır devam eden tarihi geleneksel Fizme Dereköy Bayram Şenlikleri’ne katıldı. Buradaki kalabalık ile de teker teker görüşüp Ramazan Bayramlarını tebrik eden Yediyıldız, birlik ve beraberlik mesajları verdi.



“Güzel günlerin devam etmesi için istikrarlı olmak gerekiyor”


Buradaki programda konuşma yapan Dr. Şenel Yediyıldız, istikrarın devam edebilmesi için, 24 Haziran seçiminin öneminden bahsetti. Yediyıldız, “Bu güzel günlerimizin devam etmesi adına geleceğimizin daha güçlü ve güzel olması adına, istikrarlı olmak gerektiğine inanıyorum. Yapılan bu yatırımların devam etmesi adına istikrarın sürmesi gerekiyor. İstikrarlı oma adına İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam etmemiz lazım. Önümüzde 24 Haziran seçimleri var. Bu seçimlerde istikrarın devam etmesi gerekiyor. Çünkü memleketin her tarafın düşman dolu. Onları bertaraf etme adına birlik ve beraberliğimizin devam etmesi gerekiyor” dedi.


“Memleketimize ve milletimize yapılan bir sürü hizmetler var” diyen Opr. Dr. Yediyıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Daha da yapılması gerekenler var. O hizmetlerin devam etmesi adına, bundan sonra daha güzel hizmetlerin gerçekleşmesi adına, fındığımızın daha güzel hale gelmesi adına bu istikrarın devam etmesi gerekiyor. Kumru halkı geçmişte bu istikrarı sürekli devam ettirdi, bundan sonra da ettireceğine inanıyorum”




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