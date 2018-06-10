Yediyıldız’ın seçim çalışmaları aralıksız devam ediyor

Dr. Şenel Yediyıldız, Perşembe ilçesinin Kırlı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Opr. Dr. Yediyıldız, Korgan ilçesinde bulunduğu temasların ardından, Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi’ni ziyaret etti. Burada, teravih namazı sonrası mahalle sakinleri ile bir araya gelen Yediyıldız, Ordu’nun sorunlarını bildiği ve çözebilmek adına elini taşın altına koyduğunu aktardı. Yediyıldız, “Kırlı Mahallesi ile diğer mahallelerimizin sorunlarını biliyorum. Bu sorunları inşallah bundan sonra beraber çözeceğiz. Allah’ın izni ile bu seçim bitecek, 25 Haziran tarihi geçtiğinde bu kardeşiniz yine buraya gelecek, sizlerle ve muhtarlarımız ile beraber sorunlar nedir onları önümüze koyacağız. Derhal neyi nasıl halledebiliriz hesabı ile onları yapmak için gayret edeceğiz” dedi.

Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, milletin rızası olmadan iktidara gelenlerin yapılanları yıkıp ülkeye zarar verdiklerine dikkat çekerek, “Bir de maalesef, milletin rızası olmadan iktidara gelenler olmuş. Millet istememiş ama birileri bir şekilde iktidara gelmiş. O iktidara gelenler, kendilerinden önceki yapılanların hepsini yerle yeksan etmişler, geriye hiçbir şey bırakmamışlar, kendileri de bir şeyler yapıyor gibi yapıp gitmişler. Yani sadece yıkmak için gelmişler, yapmak için değil” ifadelerini kullandı.

“Ordu’ya 10 bin ton sıcak asfalt malzemesi”

Dr. Şenel Yediyıldız, Enerji Bakanlığı’na giderek, Ordu için 10 bin ton sıcak asfalt malzemesi aldığını müjdeleyerek, şu şekilde konuştu:

“Geçen hafta Ankara’ya gidip, Ordu için 10 bin ton bitüm (sıcak) asfalt malzemesi aldım. Onun için bu yollar asfalt olacak inşallah. Asfaltın ana maddesi büküm, pahalı olan ve asıl parayı tutan madde bu olduğu için artık gerisi de kolay. İnşallah bu sene eksiklerin tamamı halledilecek. Bunların yapılabilmesi için de istikrarın devam etmesi lazım. 16 yıldır devam eden istikrarlı bir hükümetin bundan sonra da devam etmesi lazım.”

Opr. Dr. Yediyıldız, Kırlı Mahallesi ziyaretinin ardından, Ordu’daki Türkiye Gençlik Vafkı ile AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları’na ait stantları ziyaret etti. Buradaki görevliler ile çalışmalar hakkında bilgiler alan Yediyıldız, görevlilere kolaylıklar diledi.