Yediyıldız’ın seçim çalışmaları aralıksız devam ediyor

Dr. Şenel Yediyıldız, seçim çalışmaları kapsamında ilçeleri gezerek, vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor.

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, ilçeleri gezerek, vatandaşlar ve esnaflar ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Gölköy, Kabataş ve Aybastı ilçelerinde esnaf ile vatandaşlar ile bir araya gelen Yediyıldız, ziyaretlerde 24 Haziran seçimlerinin öneminden bahsederek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Esnaf ve vatandaşları ziyaretin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına da katılan Yediyıldız, vatandaşlar ile tek tek görüşerek onları selamladı. Birlik ve beraberlik mesajları veren Yediyıldız’a vatandaşlar ise seçim çalışmalarında başarılar diledi.

İftar programında konuşan AK Parti Milletvekili Adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, 24 Haziran seçimlerinin öneminden bahsederek, “Ordu’ya hizmet için çıktığımız bu yolda hep birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Çıktığımız bu kutlu yolda bize bu görevi veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletmek için kapı kapı gezmeye devam ediyoruz. Çok önemli siyasi bir süreçten geçiyoruz. Memleket bir seçime gidiyor. Bu seçim millet için çok önemli bir seçim, bu seçim milletin kendi iradesine hakim olma seçimi, bu seçim milletin iradesini eline alma seçimidir. Türkiye bir kabuk değiştiriyor, Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine dönüyor ve millet olarak 24 Haziran’dan sonra kendi sistemine geçecek. Şimdiye kadar kendi sistemimize hakim olamadık, kendimize hakim olamadık. Çok partili hayata geçtikten sonraki süreçte hükumetlerin ömrü ortalama 19 ay olmuş. Hangi hükümet 19 ayda icraat yapabilir, hizmete başlamadan hükümeti devretmişler. Şimdi böyle bir şey yok, hizmetler artarak devam ediyor. 24 Haziran’dan sonra millet iradesini eline alacak, artık bundan sonra diyecek ki ‘ben 5 yılda bir seçim yapacağım’ kimse bana dışarıdan müdahale edemeyecek ve seçimlerle oynayamayacak Ordu’da AK Parti hükumetleri döneminde her yerde her köşede güzel işler yapılmış ve yapılmaya devam ediyor. 24 Haziran’da istikrarın devamı ve memleketin çok daha ileriye gitmesi için millet kararını verecek. Biz bir ve beraberiz. Hizmet etmenin sorumluluğu ile yola çıktık ve doğrultuda yoluma devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

İftar programının ardından Aybastı ilçesinde vatandaşlar ile bir araya gelen Yediyıldız, teravih namazını da burada kılarak, Kabataş ilçesindeki sahur programına katıldı.