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01 Haziran 2018 14:51

Yediyıldız’ın Ünye ziyaretleri

AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Opr.

Yediyıldız’ın Ünye ziyaretleri

01 Haziran 2018 14:51

Dr. Şenel Yediyıldız, Ünye ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek, vatandaşlar ile bir araya geldi.


Seçim çalışmaları kapsamında, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Yavuz Selim Kıran ve beraberindekiler ile birlikte Ünye Devlet Hastanesini ziyaret eden Yediyıldız, tedavi gören hastaları ziyaret ederek ’geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Hastalarla tek tek ilgilenip hatırlarını soran Yediyıldız, yakınlarına da ihtiyaçlarını sorarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Hastalar ve yakınları da ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getirerek, Opr. Dr. Şenel Yediyıldız’a çalışmalarda başarılar dilediler.


Opr. Dr. Şenel Yediyıldız ardından, Ünye’de cuma namazını kıldıktan sonra esnaflar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Esnafları dolaşıp onlarla sohbet eden Yediyıldız, işlerinde kolaylıklar diledi. Opr. Dr. Şenel Yediyıldız’ı yakın ilgiyle karşılayan esnaflar da kendisine seçim çalışmalarında kolaylıklar diledi.




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