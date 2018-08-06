Yeni Anadolu Lisesi Fatsa’da 102 kontenjan açtı

Cenan Kır yaptığı açıklamada, “Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler sonucunda Bolaman’da yeni bir Anadolu lisesi açılıyor. 102 kişilik kontenjanı ile yeni eğitim-öğretim yılına hazır olan Bolaman Anadolu Lisesinin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitime önem veriyoruz ve Anadolu liselerine yerleşemeyen öğrencilerin aileleri bizleri mağduriyetini bildiriyordu. Bizler de taşın altına elimizi koyduk ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle görüşmeler neticesinde 102 kişilik kontenjanı ile Anadolu lisemiz öğrenci alacak. Öğrencilere ve velilere bu müjdeyi vermek istiyorum" dedi.