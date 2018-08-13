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13 Ağustos 2018 11:05

Yeni Fatsa Müftüsü göreve başladı

Ordu’nun Fatsa İlçe Müftülüğüne atanan Hamza Bayram göreve başladı.

Yeni Fatsa Müftüsü göreve başladı

13 Ağustos 2018 11:05


3 yıldır Gaziantep İl Müftü Yardımcılığı görevini yürüten Bayram, en son çıkan ilçe müftüleri kararnamesiyle Fatsa İlçe Müftülüğüne atandı. Fatsa İlçe Müftüsü Hamza Bayram yaptığı açıklamada, "Müftülük olarak ilçeye hizmet etmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Güzel bir ilçede göreve başlamanın mutluluğunu yaşıyorum. İlçedeki görev süresi boyunca kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve din görevlilerimizle beraber, ilçeye hizmet etmek için el birliği ile çalışacaklarını, dini, sosyal ve kültürel alanda birçok projeyi hayata geçireceğiz. Fatsa çok güzel bir ilçe. Halkımız da çok cana yakın. İnşallah doğa harikası bu güzel ilçede hayırlı hizmetlerde bulunuruz. Yeni görev yerimizin hem bize hem de Fatsamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.




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