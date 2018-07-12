Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 17:06

Yeni Mahalle’nin sokakları modern görünüme kavuşuyor

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Yeni Mahalle sokaklarında yapılacak olan çalışmalar ile İsmet Paşa Caddesi’nin modern bir görünüme sahip olacağını söyledi.

Yeni Mahalle’nin sokakları modern görünüme kavuşuyor

12 Temmuz 2018 17:06


Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi’nde bulunan ara sokaklarda sosyal alanlar oluşturmak için proje başlatan Altınordu Belediyesi, çalışmaların tamamlanması ile İsmet Paşa Caddesi’nin modern bir görünüm kazanmasını hedefliyor.


Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi’nin ara sokaklarında yapılacak ve içerisinde yöresel oyun alanlarının ve sosyal alanların bulunacağı sokaklarda incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, çalışmalar tamamlandığında İsmet Paşa Caddesi’nin çok özel alanlara kavuşacağını belirtti. Yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Tekintaş, “Yaz dönemi olması sebebi ile birçok alanda çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu kapsamda kapalı cadde ve sokaklarda özel çalışmalar yürütüyoruz. Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi’nin kapalı sokaklarında yapacağımız özel proje öncesi incelemelerde bulunduk. Gün içerisinde yoğunluğun yaşandığı Yeni Mahalle’de 6 ayrı sokakta hem oyun alanları hem yeme içme mekanları hem de sosyal alanlar oluşturmak için çalışma gerçekleştiriyoruz. Çalışmalar tamamlandığında İsmet Paşa Caddesi modern bir görünüm kazanarak vatandaşların ve çocukların dolu dolu zaman geçirecekleri bir alan haline dönüşecek. Hayata geçireceğimiz bu çalışmanın Altınordu’muza ve Ordu’muza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
26
°
C
  • Cuma
    26°C
  • Cumartesi
    24°C
  • Pazar
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç