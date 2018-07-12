Yeni Mahalle’nin sokakları modern görünüme kavuşuyor

Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi’nde bulunan ara sokaklarda sosyal alanlar oluşturmak için proje başlatan Altınordu Belediyesi, çalışmaların tamamlanması ile İsmet Paşa Caddesi’nin modern bir görünüm kazanmasını hedefliyor.

Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi’nin ara sokaklarında yapılacak ve içerisinde yöresel oyun alanlarının ve sosyal alanların bulunacağı sokaklarda incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, çalışmalar tamamlandığında İsmet Paşa Caddesi’nin çok özel alanlara kavuşacağını belirtti. Yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Tekintaş, “Yaz dönemi olması sebebi ile birçok alanda çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu kapsamda kapalı cadde ve sokaklarda özel çalışmalar yürütüyoruz. Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi’nin kapalı sokaklarında yapacağımız özel proje öncesi incelemelerde bulunduk. Gün içerisinde yoğunluğun yaşandığı Yeni Mahalle’de 6 ayrı sokakta hem oyun alanları hem yeme içme mekanları hem de sosyal alanlar oluşturmak için çalışma gerçekleştiriyoruz. Çalışmalar tamamlandığında İsmet Paşa Caddesi modern bir görünüm kazanarak vatandaşların ve çocukların dolu dolu zaman geçirecekleri bir alan haline dönüşecek. Hayata geçireceğimiz bu çalışmanın Altınordu’muza ve Ordu’muza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.