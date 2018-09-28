Yeni Ordu Stadı, Ocak 2019'da açılacak

Ordu'da temeli Temmuz 2017'de atılan Yeni Ordu Stadında ilk maç ikinci yarı oynanacak.

Tribün, çatı ve dış cephe kaplamaları bitirilen ve alttan ısıtma sistemi ile sulama, kumlama, drenaj ve havalandırma gibi çalışmaları tamamlanan stadın rulo çimleri Ekim ayının ilk haftasında serilecek. Çimlerin olgunlaşmasının yaklaşık 2 ay süreceği belirtilirken bu durumda statta ilk maçın ancak ikinci yarıda oynanabileceği öngörülüyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun Yeni Orduspor'un ilk maçlarını oynaması için 19 Eylül Stadını tescillediği öğrenildi. Buna göre Yeni Orduspor, yeni stadında ilk maçını 27 Ocak 2019 tarihinde Altındağ Belediyespor ile yapacak.

Stadın çimlendirme işlemi bittikten sonra çevre düzenlemesi, tribünlerin koltuklandırılması ve diğer ince işçilikler için ikinci bir ikmal ihalesi açılacak. Bu ihale ile birlikte stat yeni yılda maç oynanır hale getirilecek.

Görsellik ve kullanılabilirlik açısından Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olacak olan Yeni Ordu Stadı 20 bin seyirci kapasiteli. Stadın 500 araçlık otoparkı var. Tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak olan stadın deniz tarafından otel de yer alacak. Toplamda 90 bin metre kare alan üzerine kurulan yeni stadın açılışının yapılmasının ardından 19 Eylül Stadı yıkılarak yerine millet bahçesi yapılacak.