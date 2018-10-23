Yeni Ordu Stadı'nda sona doğru

Ordu'da inşaatı 2017 yılının Haziran ayında başlayan 20 bin kişilik Yeni Ordu Stadı'nda çim serme işlemi tamamlandı. Ordu Valisi Seddar Yavuz da stadyumda devam eden çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'nde yapımı devam eden Ordu Stadyumu inşaatında incelemelerde bulundu. Koltuk, ışıklandırma, çevre düzeni hariç yapımı 15 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan ve geçtiğimiz hafta çim serimi gerçekleştirilen 20 bin seyirci kapasiteli Ordu Stadyumu'nun tüm alanlarında incelemede bulunan Vali Seddar Yavuz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve yüklenici firma şantiye şefi Cevat Taşkesengil'den bilgi aldı.

Ordu Stadyumu'nun soyunma odaları, tribünleri, locaları, basın tribünü, kafe ve restoran bölümleri ile salon sporları için planlanan antrenman salonların gezen Vali Yavuz, geçtiğimiz hafta çim serimi yapılan saha zeminin de de incelemelerde bulundu.

“En kısa sürede açılıyor”

Ordu Stadyumu inşaatında yaptığı detaylı incelemenin sonunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Seddar Yavuz, “Bugün, gerçekten çok mutluyuz. Mükemmel bir stadyumdayız. Gerçekten mimarinin, mühendisliğin, projenin harika olduğu bir ortamdayız. Çok da mutlu olduk. 15 ay gibi çok kısa bir süre içerisinde bitim aşamasına geldi. Çimler serildi ve Ordu'nun sporu için çok güzel günler bizi bekliyor. Ordu Stadyumu'nun 1.5 yıl gibi kısa süre içerisinde bu aşamaya gelmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, ilimizde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Artık bundan sonra ikmal inşaatı ile birlikte inşallah en kısa zamanda stadı hizmete açmak kısmet olacak. Şu ana kadar 150 milyon TL harcandı. İnşallah ikmal inşaatı ile birlikte de eksikler tamamlanacak ve Ordu'da sporun ve sporcunun hizmetine açılacak” dedi.

Ordu Stadyumu'nda yer alan antrenman salonlarının, salon sporlarına tahsis edileceğini belirten Vali Yavuz, “Ordu Stadyumu içine yer alan antrenman salonlarını maksimum düzeyde kullanacağız. Bu alanları salon sporlarının istifadesine sunacağız. Bu konuda bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon marifetiyle çalışmamızı yapıyoruz. Bu alanları en efektif şekilde değerlendireceğiz” diye konuştu.

Ordu Stadyumu ile ilgili Vali Seddar Yavuz'a teknik bilgiler veren yüklenici firma şantiye şefi Cevat Taşkesengil, stadyumda 25 loca bulunduğunu, 428 araçlık kapalı ve 126 araçlık açık otopark yer aldığını, işlevsel ve çok fonksiyonel bir stadyum olduğunu ifade etti.

Vali Seddar Yavuz daha sonra Ordu Stadyumu'nda geçtiğimiz hafta çimleri serilen saha zemininde top sektirerek, basın mensuplarına poz verdi.